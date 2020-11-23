РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 ноя. В подмосковных Люберцах в понедельник пройдет выставка рисунков, посвященных Дню матери, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В понедельник, 23 ноября, культурный центр «Октябрьский» приглашает люберчан на выставку рисунков, посвященную Дню матери. В 13:00 выставку можно посетить в здании культурного центра по адресу: поселок Октябрьский, улица Текстильщиков, дом 5А», - говорится в сообщении.

В 14:00 насладиться выставкой можно будет в режиме онлайн в Instagram-аккаунте: https://www.instagram.com/okt_centrkultura.