РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 ноя. Пожарные подмосковных Люберец за минувшую неделю выезжали по сигналу тревоги 41 раз, в результате одного из пожаров пострадал мужчина, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа начальник ФГКУ 16-го отряда ФПС по Московской области Павел Иванов.

«На прошедшей неделе подразделение Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона 41 раз выезжало по сигналу тревоги. Участвовали в ликвидации 7 пожаров, три из которых произошли в Люберцах», - сказал Иванов.

Он пояснил, что один пожар произошел в шестикомнатной квартире на 20 этаже по адресу: проспект Гагарина, дом 9. В результате пожара пострадал мужчина, он был с ожогами доставлен в больницу.

«Второй пожар произошел на улице Попова, дом 19. В результате пожара был эвакуирован мужчина и передан бригаде скорой помощи. К сожалению, в карете скорой помощи он скончался. Третий пожар произошел в частном доме в поселке Мирный, пострадавших нет», - заключил Иванов.