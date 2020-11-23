РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 ноя. Коммунальщики подмосковного Подольска приступили к установке световых фигур к Новому году по ряду адресов, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Подольск готовится к встрече Нового года. В скверах и парках, на общественных пространствах Подольский комбинат благоустройства устанавливает новогодние искусственные ели и световые фигуры», - говорится в сообщении.

Так, по ряду адресов уже появились большие световые фигуры в виде оленей, медвежонка и елочных игрушек.