РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 ноя. В городском округе Мытищи с начала года зарегистрировали 1,2 тысячи пар молодоженов, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В законный брак вступили мытищинцы Иван и Анастасия Труфановы. Они стали юбилейной, 1200-й по счету парой, зарегистрировавшей брак в городском округе в этом году. Сотрудники управления ЗАГС в торжественной обстановке поздравили новобрачных и вручили свидетельство о заключении брака, а также поздравительный адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева», - говорится в сообщении.

Молодоженам пожелали семейного счастья, гармонии и взаимопонимания.