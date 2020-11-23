РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 ноя. Сотрудники ГИБДД Подольска до 29 ноября будут проверять водителей автобусов на соблюдение ПДД и наличие тахографов, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Перевозки пассажиров автобусами занимают одно из ведущих мест в сфере перевозок автомобильным транспортом. В целях снижения уровня аварийности на пассажирском транспорте, усиления контроля за соблюдением юрлицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства с понедельника на территории региона проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».

«При проведении мероприятия личный состав ОГИБДД УМВД России по Подольску ориентирован на выявление и пресечение фактов нарушений ПДД, незаконного осуществления предпринимательской деятельности, иных противоправных действий со стороны водителей автобусов и должностных лиц, осуществляющих перевозки пассажиров автобусами, контроль соответствия техсостояния и конструкции транспортных средств требованиям безопасности», - говорится в сообщении.

Также Госавтоинспекторы будут проверять соблюдение требований постановления правительства РФ «Об утверждении правил организованной перевозки групп детей автобусами» и наличие тахографов.