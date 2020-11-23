РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 ноя. В Щелкове дорожные службы с самого утра в понедельник чистят снег и обрабатывают тротуары противогололедными средствами, беспрепятственное движение автотранспорта осуществляют 39 единиц техники и более 40 человек, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Будьте аккуратны. Если вы видите участок, где еще не почищен снег или гололедица, можно писать в комментариях в официальной группе», - говорится в сообщении.

Кроме того, расчисткой дворов занимаются более 600 дворников и 20 тракторов.