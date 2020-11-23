РИАМО - 23 ноя. В столице за минувшие сутки выявили 6866 случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализировали 1341 пациента, сообщает оперативный штаб Москвы.

«12,1% среди заболевших - дети, 42,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,2% – от 46 до 65 лет, еще 10,5% - от 66 до 79 лет. Также 3,9% среди заболевших - люди старше 80 лет», — говорится в сообщении.

Все пациенты и контактировавшие с ними люди помещены под медицинский контроль.

К аппаратам ИВЛ подключены 429 пациентов с Covid-19.

Оперштаб напомнил, что в мегаполисе горожане из группы риска должны оставаться дома, студенты и старшеклассники переведены на дистанционное обучение, а всем жителям необходимо носить маски и перчатки в общественных местах для предотвращения распространения коронавируса.

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Текстовая трансляция

23 НОЯБРЯ

- 1341 пациента с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. К аппаратам ИВЛ подключены 429 пациентов с Covid‑19.

- За сутки в России зарегистрировали 25 173 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 971 больных. В Москве - 6 866.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели после коронавирусной инфекции 5064 человека. За весь период пандемии врачи города вылечили более 410 тысяч пациентов.

- Вирусологи посоветовали не пить, не курить, не чистить зубы, не сморкаться и не полоскать рот антисептиком перед забором биоматериалов для теста на коронавирус. В противном случае проба будет неинформативной.

- В столичных аэропортах предложили открыть пункты вакцинации от коронавируса. Пункты вакцинации транзитных пассажиров помогут быстрее восстановить пассажиропоток, считает президент профсоюза летательного состава России Мирослав Бойчук.

- Заработная плата пилотов российских авиакомпаний упала в два раза из-за резкого сокращения числа рейсов в условиях пандемии коронавируса, сообщил президент профсоюза летательного состава России Мирослав Бойчук. Он отметил, что как только перевозки вернутся на прошлый уровень, то это сокращение будет пересмотрено.

- Пассажиропоток в столичных аэропортах сократился на 50% с начала пандемии. Больше всего из‑за падения пассажиропотока пострадал аэропорт Шереметьево, ориентированный на международные перевозки.

- В Москве за минувшие сутки скончался 71 пациент с коронавирусом. С начала эпидемии в столице скончались 8 379 человек с Covid-19.