РИАМО - 23 ноя. Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор - председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли станцию Ховрино будущего третьего направления Московских центральных диаметров, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Год назад в столичном регионе было открыто наземное метро – Московские центральные диаметры. И, хотя этот год у нас выдался своеобразным, МЦД доказали свою востребованность у москвичей и жителей Московской области. Количество пассажиров на линиях МЦД-1 и МЦД-2 значительно выросло по сравнению с тем, когда по этим маршрутам ходили обычные электрички», — сказал Собянин.

Во время пандемии работа над МЦД не прекратилась. По итогам 2020 года планируется построить и реконструировать 15 станций.

По словам градоначальника, «Ховрино» станет крупнейшим транспортно-пересадочным узлом, который соединит МЦД-3, Замоскворецкую линию метро и междугородний автовокзал.

Ховрино стало первой новой станцией, которую построили по проекту МЦД-3. Строительство начали во втором квартале 2017 года. Работы велись круглосуточно на протяжении трех лет. На станции появились две платформы с навесами на всю длину, два вестибюля для пассажиров с турникетами, туалетами, эскалаторами и лифтами. Инфраструктура создана на площади шести тысяч квадратных метров.

Предусмотрены условия для маломобильных граждан – пожилых людей, мам с колясками и пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Для перехода через железнодорожные пути построены два пешеходных моста длиной 82 метра каждый, которые соединили районы Ховрино и Западное Дегунино. Пересадка со станции метро на МЦД займет около 5 минут.

Планируется, что после отмены коронавирусных ограничений станцией будут пользоваться 15 тысяч пассажиров в сутки, а к 2030 году – 25 тысяч человек.

После открытия перехватывающей парковки пересадка на метро и МЦД станет привлекательной и для автомобилистов.

За счет открытия станции Ховрино снизится нагрузка на Ленинградское шоссе и прилегающую улично-дорожную сеть, а также на Ленинградский вокзал.