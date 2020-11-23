РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 23 ноя. Глава подмосковного Дзержинского Людмила Иванова подарила икону Николая Чудотворца заместителю председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы РФ и бывшему профессиональному боксеру Николаю Валуеву во время его визита в город.

«Президент клуба бокса «Угреша» Павел Шмелев от всех ребят подарил статуэтку боксера. Николай Валуев поделился, что коллекционирует их. От себя и от администрации подарила икону Николая Чудотворца. Николай Валуев - верующий человек и с почтением принял такой подарок», - написала Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Валуев сначала посетил городское предприятие ООО «Орис Пром». Иванова показала ему производство, как из резины получают новое сырье для других нужд, например, резиновую крошку для покрытия детских площадок.

После депутат пообщался с юными спортсменами клуба бокса «Угреша». Он пожелал всегда прислушиваться к советам родителей и наставников.