РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 ноя. Тротуар на Почтовой улице в микрорайоне Кучино Балашихи по просьбе местного жителя очистили от наледи, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель микрорайона сообщил на портале о необходимости очистить от наледи пешеходную дорожку на улице Почтовой. Он отметил, что по ней идти просто невозможно. Администрация Балашихи рассмотрела данное обращение.

«Сотрудниками администрации городского округа проведен осмотр тротуара по адресу: Балашиха, микрорайон Кучино, Почтовая улица. Факт несвоевременной уборки от наледи подтвердился. Работы по данному адресу проведены», - сказал заместитель главы администрации Балашихи Алексей Ковалев.

Он добавил, что уборка территории по указанному адресу от снега и наледи проводится сотрудниками МБУ «Благоустройство-Балашиха» согласно графику выполнения работ. Его руководителю указано на необходимость своевременного выполнения работ по зимней уборке на данной территории.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.