РИАМО - 23 ноя. Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России об отказе во включении сведений в отношении ООО «Хеликс-Коломна» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

В УФАС обратилось МБУ «Конькобежный центр «Коломна» по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников.

«Заказчиком в адрес ООО «Хеликс-Коломна» направлена претензия, согласно которой заказчик требует устранения недостатков, выявленных при оказании услуг», — говорится в сообщении.

Компания направила учреждению ответ, в котором объяснила причины неисполнения условий контракта в полном объеме и предложила расторгнуть договор по соглашению сторон.

Заказчиком в адрес ООО «Хеликс-Коломна» было направлено требование, согласно которому компании необходимо было исполнить условия контракта и выплатить штраф.

Однако новые изменения не отражены в техническом задании, согласно приказу Минздрава России «О внесении изменений в приложения №1, 2 и 3 к приказу министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

Данный факт требует от ООО «Хеликс-Коломна» наличия дополнительного оборудования и персонала, наличие которого не являлось необходимым при заключении контракта.

Управление пришло к выводу об отсутствии факта недобросовестности в действиях компании, в связи с чем сведения в отношении ООО «Хеликс-Коломна» не подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Не согласившись с указанным решением, заказчик обратился в суд. Арбитражный суд города Москвы отказал МБУ «Конькобежный центр «Коломна» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.