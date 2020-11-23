РИАМО - 23 ноя. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения от муниципального бюджетного учреждения «Электростальская коммунальная компания», которое попросило включить ООО «Региональный центр услуг» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на оказание расчетно-кассовых услуг по долгам прошлых периодов.

«В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке», - говорится в сообщении.

Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями. На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило доказательства устранения нарушений.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России включило общество в реестр недобросовестных поставщиков.