РИАМО - 23 ноя. В столице на улице Крылатской спасатели вытащили из ливневой канализации котенка, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Ребенок услышал, как в канализации мяукает котенок, и позвал маму. Женщина вызвала спасателей.

«Добровольцы СпасРезерва открыли люк ливневой канализации, самый стройный и высокий спасатель спустился вниз. Люк оказался очень узким», — отмечается в материале.

Наклониться спасатель не мог, но котенок смог забраться вверх по одежде добровольца.