РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 ноя. В полицию Люберец на минувшей неделе поступило 1,8 тысячи обращений от жителей, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«На минувшей неделе в МУ МВД России «Люберецкое» поступило 1,8 тысячи тысячи обращений от граждан. По ним возбудили 25 уголовных дел, 23 из них раскрыли», – сказал Романцев.

Он добавил, что на территории обслуживания ГИБДД Люберец за неделю произошло 178 ДТП с двумя пострадавшими.