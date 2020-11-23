РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 ноя. Ежегодный фестиваль «Агафонниковские вечера» в Подольске пройдет в режиме онлайн с 28 ноября по 13 декабря, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«XXVII фестиваль «Агафонниковские вечера» пройдет в текущем году в онлайн-формате. С 28 ноября по 13 декабря по субботам и воскресеньям все желающие смогут посмотреть прямой эфир на Youtube-канале комитета по культуре и туризму. Начало трансляций в 18:00. Следите за афишей», - говорится в сообщении.

Традиционный фестиваль искусств «Агафонниковские вечера» посвящен деятельности представителей семьи Агафонниковых, которые способствовали развитию вокального, хорового пения, воспитанию музыкальной культуры жителей Подольска. Славной династии посвящаются концерты, литературно-музыкальные вечера, творческие встречи, организованные комитетом по культуре и Подольской филармонией.