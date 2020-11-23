РИАМО - 23 ноя. ООО «АРИНА» привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

«Ранее <...> в отношении ООО «Арина» было возбуждено дело об административном правонарушении», - говорится в сообщении.

Ответственность за проступок, который совершило общество, предусмотрена частью 2.1 статьи 19.5 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Речь идет о невыполнении в установленный срок законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим положением на товарном рынке.