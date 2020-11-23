Как взять экспресс‑заем и не прогореть

Юридический аспект
Общие принципы деятельности микрофинансовых (микрокредитных) организаций (МФО) устанавливаются Федеральным законом от 21.12.2013 №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», который распространяется также и на деятельность банков по предоставлению кредитов. Однако проценты за пользование микрозаймами намного больше, чем по обычным кредитам, и могут достигать предельного установленного законом уровня в 1 процент в день, то есть 365 процентов годовых. Максимальная сумма микрозайма, выдаваемая микрофинансовой организацией, – 1 млн. рублей, а микрокредитной организацией – 500 тыс. рублей, поясняет ведущий юрист «Европейской юридической службы» Павел Кокорев.
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Принципы работы МФО и выдачи экспресс-займов
Обычно экспресс-займы – это небольшие суммы (чаще всего – до 100 тысяч рублей), которые выдаются на короткий срок. Чаще всего – до 3 месяцев (бывает как меньше – до месяца, так и больше – до года), рассказывает Давид Шарковский, финансовый консультант, управляющий российским филиалом международного финансового сервиса Financer.
Сумма и сроки небольшие по сравнению с традиционными потребкредитами. К тому же куда выше лояльность к доходу, кредитной истории и в целом к портрету заемщика. Процент одобрений по экспресс-займам в несколько раз выше, чем по банковским кредитам. МФО охотно кредитуют и предпринимателей, и самозанятых, и официально безработных (главное, чтобы вы смогли рассказать об альтернативных источниках дохода).
В основе этого бизнеса лежит вовсе не чрезвычайная щедрость, а особый расчет, говорит Шарковский. Как уже говорилось выше, ставки по экспресс-займам составляют около 0,9–1% в день, то есть до 365% годовых. При таких ставках кредитор может себе позволить выдавать деньги высокорисковым клиентам, потому что даже серия непогашенных долгов перекроется несколькими добросовестными плательщиками, разъясняет эксперт.
По словам руководителя федеральной юридической компании «Стопдолг» Валентины Зебницкой, в случае просрочки платежа клиент может столкнуться с суровыми штрафными санкциями, в договоре могут быть прописанные мелким шрифтом невыгодные условия. Также встречаются и конторы, которые вовсе не заключают договор.
Как выбрать МФО
Если вы все-таки решили обратиться за экспресс-займом, проверьте, числится ли выбранная организация в реестре ЦБ РФ (сделать это можно на официальном сайте Центробанка). Лицензия непременно должна быть действующей. Желательно, чтобы организация существовала уже как минимум несколько лет. Также стоит почитать отзывы об МФО на тематических ресурсах – например, на портале banki.ru. Но если они сплошь положительные – это должно вас насторожить, предупреждает Давид Шарковский.
Наконец, МФО не имеет права требовать с вас предоплату за выдачу денег. Правда, вам могут начислить комиссию, но в таком случае просто увеличится итоговая сумма долга. Если у вас просят «деньги вперед», это точно мошенники.
Условия договора
По словам Давида Шарковского, экспресс-займы сейчас в основном выдаются онлайн, поэтому договор подписывается в цифровой форме – на указанный при заполнении анкеты телефонный номер приходит СМС с кодом, который нужно ввести, чтобы подтвердить согласие с условиями. Перед этим надо старательно изучить не только договор, но и сайт организации.
Эксперт советует обратить внимание на дополнительные комиссии – после того, как с 2019 года ставка по экспресс-займам была ограничена законом до 1% в день, многие МФО начали отбивать прибыль, вписывая принудительные страховки, некую мифическую «стоимость обслуживания» и так далее. Наиболее добросовестные компании указывают это при оформлении документов, но некоторые прячут дополнительные комиссии в договоре или на сайте, например, в разделах «Документы», «Тарифы» и прочее.
Также не поленитесь удостовериться, что ставка соответствует той, которая была указана изначально. На сайтах зачастую заявляется «выгодная акция», а потом про нее «забывают». В итоге переплата идет по совершенно другой ставке. У выгодной ставки могут быть и дополнительные условия: убедитесь, что вы в силах их выполнить. Например, у некоторых компаний на сайте значится предложение «до 30 тысяч на 1 месяц по ставке 0%», а мелким шрифтом внизу приписано: «ставка 0% действует только при погашении долга в течение 5 дней».
Если оформление кредита происходит вовсе без заключения договора, то рассчитывать на взыскание долга, предусмотренное законом, не стоит, предупреждает Григорий Шабашкевич, старший вице-президент, директор департамента кредитных рисков «Ренессанс Кредит». Таких контор стоит избегать.
Тонкости начисления процентов
Начисление процентов регулируется законом. С юридической точки зрения Павел Кокорев при заключении договора рекомендует обратить внимание на следующие аспекты.
Во-первых, проценты за пользование микрозаймом начисляются со дня, следующего за днем выдачи денег, и по день возврата займа включительно (за исключением случаев погашения долга в день выдачи). Их начисление по истечении срока его действия неправомерно.
Во-вторых, МФО не могут в одностороннем порядке увеличивать размер процентных ставок и изменять порядок их определения.
В-третьих, процентная ставка по договорам потребительского кредита (займа), заключенным с 01.07.2019, не должна превышать 1% в день. Но это ограничение обычно не применяется к договорам без обеспечения, заключенным на срок не более 15 дней, на сумму не более 10 тысяч рублей.
Наконец, по договорам потребительского кредита (займа), заключенным с 01.01.2020 на срок не более года, не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пеней), иных санкций, а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору, после того, как их сумма достигнет 1,5-кратного размера предоставленного кредита (займа).
Как еще обезопасить себя
Прежде чем брать деньги в МФО, убедитесь, что вам действительно не обойтись без микрозайма: вы не можете одолжить деньги у друзей, родственников и коллег, вы запросили кредит во всех возможных банках и получили отказ.
Оцените риски, подумайте, из каких денег вы будете возвращать долг, тщательно взвесьте свое финансовое положение. Если вы не знаете, сможете ли заплатить, лучше не обращаться в МФО (с прошлого года эти конторы не имеют права давать в долг под залог квартиры, так что жилья вы не лишитесь, но ваша кредитная история будет серьезно испорчена).
Взяв заем, платите строго в срок, по графику, а как только кредит погашен, требуйте официальный документ, подтверждающий этот факт, советует Зебницкая. Встречаются случаи, когда МФО спустя несколько месяцев сообщают заемщику, что он не погасил небольшую сумму, например, 300 рублей. Однако из-за высоких штрафов и процентов сумма значительно вырастает.
Стоит ли обращаться за микрозаймом: мнения экспертов
Обращаться в МФО за быстрыми деньгами не стоит вовсе, уверена Валентина Зебницкая, так как это небезопасно.
Именно МФО ведут себя с заемщиками и должниками недобросовестно и даже агрессивно. Такие кредиторы часто нарушают закон о коллекторской деятельности, и многие истории запугивания должника связаны именно с МФО. Так, в практике юридической компании «Стопдолг» в Кемеровской области был случай, когда коллекторы запугивали должницу по телефону и угрожали в соцсетях, звонили ее родным и даже на работу. К счастью, в суде юристам удалось доказать недобросовестность кредитной организации, которую оштрафовали на 50 тысяч рублей.
К тому же проценты зачастую не соотносятся с реальными суммами займов: с заемщика требуют гораздо более высокую сумму, чем та, которую он должен в реальности. При этом озвученную сумму пытаются получить с гражданина до суда.
Григорий Шабашкевич также не советует брать микрозайм для погашения уже существующего кредита: есть риск еще больше запутаться в долгах.
Важное негативное последствие, от которого предостерегает Давид Шарковский, – испорченная кредитная история в случае задержек платежей. МФО, точно так же, как и банки, передают данные в бюро кредитных историй. Кроме того, если человек постоянно берет экспресс-займы, банк поймет, что это заемщик, который не умеет распоряжаться финансами, а значит и давать ему крупную сумму надолго не стоит.
И все же управляющий российским филиалом Financer придерживается мнения, что пользоваться экспресс-займами можно, просто при этом необходимо быть очень внимательным. Экспресс-заем – это палочка-выручалочка в том случае, если срочно нужна небольшая сумма. Тогда даже при высоких процентах переплата получается небольшой. К тому же в некоторых МФО есть акция – заем под 0% для первых клиентов. Обычно суммы выдаются небольшие – до 10 тысяч рублей. Это как раз те деньги, на которые можно взять экспресс-заем.
«Если срочно нужна небольшая сумма – например, внезапно сломалась бытовая техника посреди ночи, это вполне себе рабочий вариант», – считает эксперт.
В пресс-службе ООО МФК «ЭкспрессДеньги» советуют обращаться за микрозаймами на короткий срок, чтобы «дотянуть до зарплаты»: по словам представителей организации, если тщательно взвесить все риски и спланировать, как впоследствии выплачивать долг, ничего опасного в этом нет.
«Мы не работаем с коллекторскими агентствами. Все происходит в рамках закона: сначала мы сами обзваниваем должников, затем, если заем не погашен, передаем дело в суд. И лишь по судебному приказу возможно взыскание денег судебными приставами», – подчеркнули в организации.
Главное – работать с легальными МФО и МФК.
Альтернатива микрозайму
Сейчас можно оформить быстрый заем и в банке, без рисков нарваться на недобросовестных коллекторов. В некоторых банках это делается в несколько кликов через мобильное приложение. Поэтому, особенно если у вас хорошая кредитная история, бежать в МФО не стоит.
По словам Шарковского, если сумма, в которой вы нуждаетесь, больше 20 тысяч, и предпринимателям, и физическим лицам будет проще оформить кредитную карту. Еще одна альтернатива – займы под залог ПТС. Тут есть свои подводные камни, однако это рабочий вариант для ИП, которых обычно кредитуют менее охотно.
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