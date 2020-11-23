Как взять экспресс‑заем и не прогореть

Обычно экспресс-займы – это небольшие суммы (чаще всего – до 100 тысяч рублей), которые выдаются на короткий срок. Чаще всего – до 3 месяцев (бывает как меньше – до месяца, так и больше – до года), рассказывает Давид Шарковский, финансовый консультант, управляющий российским филиалом международного финансового сервиса Financer.

Сумма и сроки небольшие по сравнению с традиционными потребкредитами. К тому же куда выше лояльность к доходу, кредитной истории и в целом к портрету заемщика. Процент одобрений по экспресс-займам в несколько раз выше, чем по банковским кредитам. МФО охотно кредитуют и предпринимателей, и самозанятых, и официально безработных (главное, чтобы вы смогли рассказать об альтернативных источниках дохода).

В основе этого бизнеса лежит вовсе не чрезвычайная щедрость, а особый расчет, говорит Шарковский. Как уже говорилось выше, ставки по экспресс-займам составляют около 0,9–1% в день, то есть до 365% годовых. При таких ставках кредитор может себе позволить выдавать деньги высокорисковым клиентам, потому что даже серия непогашенных долгов перекроется несколькими добросовестными плательщиками, разъясняет эксперт.

По словам руководителя федеральной юридической компании «Стопдолг» Валентины Зебницкой, в случае просрочки платежа клиент может столкнуться с суровыми штрафными санкциями, в договоре могут быть прописанные мелким шрифтом невыгодные условия. Также встречаются и конторы, которые вовсе не заключают договор.