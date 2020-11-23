РИАМО - 23 ноя. Московское областное УФАС России не признало ООО «Урал Бизнес Проект» недобросовестным поставщиком, Арбитражный суд города Москвы подтвердил законность решения, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

В УФАС поступило обращение от Всероссийского научно-исследовательского института фитопатологии по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по проектированию, инженерным изысканиям, строительству, поставке, монтажу и пуско-наладке котельной мощностью 4,5 МВт на природном газе и жидком топливе с топливным хозяйством и подводящими теплосетями для нужд учреждения.

«Заказчиком составлен акт сдачи-приемки работ, согласно которому ООО «Урал Бизнес Проект» в установленный срок не исполнены обязательства по контракту, принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта», — говорится в сообщении.

ООО «Урал Бизнес Проект» в адрес заказчика направило реестр передачи документации, письмо с просьбой создать комиссию по освидетельствованию и приемке выполненных работ, акт о выполненных работах.

ООО «Урал Бизнес Проект» представило экспертизу промышленной безопасности, согласно которой документация соответствует действующим нормам, правилам Ростехнадзора, инструкциям и государственным стандартам.

Управление пришло к выводу, что нет оснований для признания фирмы недобросовестным поставщиком. Сведения в отношении ООО «Урал Бизнес Проект» не подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Не согласившись с указанным решением, институт обратился в суд. Арбитражный суд города Москвы отказал учреждению в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.