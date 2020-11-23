РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 ноя. Очный прием жителей в Мытищинском управлении социальной защиты населения и в Мытищинском центре занятости населения осуществляется исключительно по предварительной записи, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Записаться на прием в Мытищинское управление социальной защиты населения можно через официальный сайт: https://mit.msr.mosreg.ru в разделе «Предварительная запись» или по телефону горячей линии: 8(495)502-70-80. Прием ведется только при наличии средств индивидуальной защиты», - говорится в сообщении.

Запись в Мытищинский центр занятости населения осуществляется на сайте: https://mytischi.czn.mosreg.ru в разделе «Запись на прием». Подать заявление о признании безработным можно дистанционно через портал «Работа в России».