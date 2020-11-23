РИАМО - 23 ноя. Подмосковные полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве на сумму 850 тысяч рублей, они позвонили жительнице региона и представились сотрудниками Федеральной службы компенсации выплат, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Ранее женщина купила биоактивные добавки. За это ей якобы полагались выплаты. Злоумышленники сообщили ей, что деньги должны выплатить за то, что препарат вреден.

«Для получения компенсации правонарушители убедили потерпевшую перечислить на их счета 850 тысяч рублей в виде налога», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Следователи возбуждили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ.

«Сотрудники полиции <...> задержали двоих мужчин 28 и 39 лет, один из которых ранее судим, подозреваемых в совершении противоправного деяния», – отметила Петрова.

В результате обысков найдены и изъяты банковские карты, планшеты, флеш-карты, жесткие диски, мобильные телефоны, ноутбуки и записи с базами данных граждан.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.