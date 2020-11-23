РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 ноя. Осенний Кубок главы городского округа Мытищинской лиги КВН пройдет 27 ноября в 18:30 в онлайн-формате, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Друзья, любители КВН на территории городского округа Мытищи! К сожалению, (сами понимаете из-за чего) провести игру для вас мы не можем, поэтому она состоится онлайн, и уже 27 ноября мы выложим игру, в которой примут участие как знакомые вам по сезону, так и новые команды», - говорится в сообщении.

Участие в игре примут команды из Мытищ, Москвы и всего Подмосковья в онлайн-формате.