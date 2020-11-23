РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 ноя. Жителей городского округа Мытищи с травмами принимает Королевская городская больница, сообщается на сайте администрации горокруга.

Похолодание, перепады температур и образовавшийся на дорогах гололед часто являются причиной травм. Результаты падений разные: от ушибов и вывихов до переломов и сотрясений. С первыми заморозками у врачей наступает горячая пора.

«В Мытищинской городской клинической больнице большинство отделений перепрофилированы под прием больных с коронавирусной инфекцией, которые поступают сюда со всей области. Поэтому мытищинцам с травмами необходимо обращаться в Королевскую городскую больницу. Помощь здесь оказывается в круглосуточном режиме всем возрастным категориям. Для удобства пациентов травматологический кабинет разместили на 1 этаже, он оборудован пандусом для маломобильных групп населения», - говорится в сообщении.

ГБУЗ МО «Королевская городская больница» располагается по адресу: город Королев, улица Циолковского, 24. Подробности можно узнать по телефонам: 8(800)550-50-30, 8(495)511-63-63.