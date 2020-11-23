РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 ноя. Поезд метро серии 81-775/776/777 в версии для Московского метрополитена, созданный на «Метровагонмаше» Мытищ (входит в состав ТМХ), стал лауреатом Национальной премии за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры «Формула движения», говорится в сообщении отдела по внешним связям и корпоративным коммуникациям АО «Метровагонмаш».

Награждение победителей проходило в московском Гостином дворе в рамках ежегодного делового мероприятия «Транспортная неделя - 2020».

«Проект «Поезд метро «Москва 2020» был зарегистрирован в качестве соискателя премии в номинации «Лучше инновационное решение в сфере транспортной техники». К участию в конкурсе допускаются только реализованные проекты или услуги, получившие практическое применение в транспортной отрасли в период 2019-2020 годов. Решением конкурсного жюри поезд метро «Москва 2020» признан победителем в своей номинации», – говорится в сообщении.

Национальная премия «Формула движения» учреждена Общественным советом министерства транспорта РФ и проводится с 2014 года. В 2020 году соискатели премии могли презентовать свои проекты в 8 номинациях. Из 43 претендентов лауреатами стали 11.

«Вагоны метро серии 81-775/776/777 модели «Москва 2020» являются результатом работы конструкторов компании «ТМХ Инжиниринг», которая осуществляет разработку новой техники Трансмашхолдинга. При создании нового подвижного состава использовались передовые инженерные и конструкторские решения, применяемые в мировом метровагоностроении», – отмечается в материале.

Для вагонов метро серии 81-775/776/777 разработан новый дизайн экстерьера и интерьера. Ширина межвагонного перехода увеличена на 57% и составляет 1,6 метра – больше, чем в любом из поездов прежних серий.

«Площадь видимого остекления дверей внутри вагона составляет 82% (ранее – 47%). Для метропоезда разработаны новые поручни с «теплым» покрытием по всей площади и стеклянные экраны в зоне посадки. Обновлены пассажирские сидения, впервые применена подсветка поддиванного пространства. В пассажирском салоне восьмивагонного состава предусмотрено 368 USB-розеток: портами для подзарядки гаджетов оборудованы стеновые панели и сидячие места», – добавляется в сообщении.

В период 2020-2023 годов для Московского метрополитена будет построено более 1,3 тысячи метровагонов серии 81-775/776/777. В настоящее время поезд метро «Москва 2020» уже осуществляет перевозку пассажиров на кольцевой линии.