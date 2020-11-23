РИАМО - 23 ноя. В Бауманском районе столицы женщина вытащила из-под капота своего автомобиля котенка, перенесла его салон, но он со страху залез под рулевую колонку и скрылся, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«Заявительница мерзла, не заводила авто и терпеливо ждала «СпасРезерв» около часа», - говорится в сообщении.

Котенка спасли. Он был напуган и в стрессе.

Сейчас волонтеры ищут ему семью. Узнать о котенке можно по телефону +7(916)585-94-43.