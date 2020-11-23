РИАМО - 23 ноя. Дождь и плюсовая температура прогнозируются в Подмосковье и столице в конце текущей недели, до этого температура воздуха будет около 0, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Температура будет, особенно в конце недели, доходить до плюс 2 - плюс 3 градусов и при этом с дождем», - сказал Синенков.

Он отметил, что всю неделю температура будет около нуля. Погода будет преимущественно облачная с осадками, будет ветрено.

В начале недели будет преобладать ветер северо-западного направления, который концу недели сменится северо-западным. Давление будет немного ниже нормы, а влажность будет повышена.

По словам синоптика, в ближайшие несколько дней в Московском регионе будет продолжаться снегопад, но к концу недели из-за дождя снежный покров, скорее всего, не вырастет.