РИАМО - 23 ноя. На Лебедянском пруду в Москве добровольцы «СпасРезерва» спасли гусыню, которая не летает и плохо ходит, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Зато птица отлично умеет плавать.

«С наступлением холодов и замерзанием водоема упитанная гусыня рисковала стать обедом для животных», - говорится в сообщении.

Судьбой птицы озаботились местные жители, они вызвали спасателей. Старший смены ОПСО «СпасРезерв» надел гидрокостюм, прошел по неглубокому водоему и поймал птицу сачком.

«Ответственность за птицу взяли на себя заявители», - отмечается в сообщении.