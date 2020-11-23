РИАМО - 23 ноя. В столице за прошедшие сутки выздоровели после коронавирусной инфекции 5064 человека, за весь период пандемии врачи города вылечили более 410 тысяч пациентов, сообщает оперативный штаб Москвы.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 410 641», — отмечается в материале.

Для подтверждения отсутствия у пациента коронавируса врачи проводят специальные исследования. При выписке те, кто должен находится над медицинским контролем, получают необходимые рекомендации.

Вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами. Подробнее об этом можно узнать по телефону: 8(495)870-45-16. Звонки принимаются ежедневно с 9:00 до 19:00.

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Текстовая трансляция

23 НОЯБРЯ

- В столице за прошедшие сутки выздоровели после коронавирусной инфекции 5064 человека. За весь период пандемии врачи города вылечили более 410 тысяч пациентов.

- Вирусологи посоветовали не пить, не курить, не чистить зубы, не сморкаться и не полоскать рот антисептиком перед забором биоматериалов для теста на коронавирус. В противном случае проба будет неинформативной.

- В столичных аэропортах предложили открыть пункты вакцинации от коронавируса. Пункты вакцинации транзитных пассажиров помогут быстрее восстановить пассажиропоток, считает президент профсоюза летательного состава России Мирослав Бойчук.

- Заработная плата пилотов российских авиакомпаний упала в два раза из-за резкого сокращения числа рейсов в условиях пандемии коронавируса, сообщил президент профсоюза летательного состава России Мирослав Бойчук. Он отметил, что как только перевозки вернутся на прошлый уровень, то это сокращение будет пересмотрено.

- Пассажиропоток в столичных аэропортах сократился на 50% с начала пандемии. Больше всего из‑за падения пассажиропотока пострадал аэропорт Шереметьево, ориентированный на международные перевозки.

- В Москве за минувшие сутки скончался 71 пациент с коронавирусом. С начала эпидемии в столице скончались 8 379 человек с Covid-19.