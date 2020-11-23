РИАМО – 23 ноя. Правительство РФ планирует ликвидировать восемь институтов развития в рамках масштабной реформы, сообщает РБК.

Известно, что некоторые из них занимаются развитием Дальнего Востока. Часть их функций перейдет к ВЭБ.РФ.

«В числе ликвидируемых институтов — фонд развития моногородов, АО «Особые экономические зоны», Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Росинфокоминвест и агентство по технологическому развитию», — говорится в сообщении.

Перестанут работать и агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, фонд развития Дальнего Востока и Арктики и агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

«Функции, которые касаются привлечения трудовых ресурсов и инвестиций, распределения и предоставления субсидий и грантов, администрирования специнвестконтрактов, перейдут к профильным государственным ведомствам», - говорится в сообщении.