РИАМО - 23 ноя. Снегопад в Москве и Подмосковье может продлиться еще несколько дней, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Будет снегопад целый день, сутки, если не сказать несколько дней», — сказал собеседник агентства.

При этом высота снежного покрова может и не измениться, так как в течение недели температура поднимется до 3 градусов тепла, пойдет дождь.

«Дождь съедает снежный покров, и поэтому какого-то особенного прибавления высоты снежного покрова может и не произойти. То есть вполне возможно, что высота снежного покрова останется такой же», — добавил Синенков.

По его словам, в Москве за сутки выпало 5 миллиметров осадков. Всего в этом месяце было 16 дней с дождем и снегом, за которые выпали 19 миллиметров осадков, или около 35% месячной нормы осадков. Месячная норма в ноябре составляет 55 миллиметров.