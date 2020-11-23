РИАМО - 23 ноя. Вирусологи рассказали о нескольких ошибках, которые люди могут допустить при сдаче теста на коронавирус, они посоветовали не пить, не курить, не чистить зубы и не сморкаться перед забором биоматериалов, сообщает РБК.

В лабораториях же следует правильно выбирать время взятия анализов и соблюдать процедуру.

«Если мы берем мазок из носа, не соблюдая определенные правила: неглубоко вводим в носовые ходы, или, например, пациент до этого высморкался или промыл нос, то проба будет неинформативной», — сказала терапевт, главврач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко.

Т​о же правило актуально и для мазка из зева. Не стоить кушать и полоскать рот антисептиком.

Кроме того, результат теста зависит от времени его проведения. Если человек болеет недавно, то количество вируса небольшое, тест может его не уловить. Если же человек болеет давно, то в зеве и носовых проходах вируса может и не быть, так как он перемещается в нижние отделы дыхательных путей.

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Текстовая трансляция

23 НОЯБРЯ

- В столице за прошедшие сутки выздоровели после коронавирусной инфекции 5064 человека. За весь период пандемии врачи города вылечили более 410 тысяч пациентов.

- Вирусологи посоветовали не пить, не курить, не чистить зубы, не сморкаться и не полоскать рот антисептиком перед забором биоматериалов для теста на коронавирус. В противном случае проба будет неинформативной.

- В столичных аэропортах предложили открыть пункты вакцинации от коронавируса. Пункты вакцинации транзитных пассажиров помогут быстрее восстановить пассажиропоток, считает президент профсоюза летательного состава России Мирослав Бойчук.

- Заработная плата пилотов российских авиакомпаний упала в два раза из-за резкого сокращения числа рейсов в условиях пандемии коронавируса, сообщил президент профсоюза летательного состава России Мирослав Бойчук. Он отметил, что как только перевозки вернутся на прошлый уровень, то это сокращение будет пересмотрено.

- Пассажиропоток в столичных аэропортах сократился на 50% с начала пандемии. Больше всего из‑за падения пассажиропотока пострадал аэропорт Шереметьево, ориентированный на международные перевозки.

- В Москве за минувшие сутки скончался 71 пациент с коронавирусом. С начала эпидемии в столице скончались 8 379 человек с Covid-19.