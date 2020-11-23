РИАМО - 23 ноя. Объем инвестиций резидентов технополиса «Москва» за девять месяцев 2020 года вырос на 48%, за это время резиденты инвестировали более 7,4 миллиарда рублей в развитие экономики города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«За первые три квартала 2020 года резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» инвестировали в развитие столичной экономики 7,4 миллиарда рублей. Это на 48% больше, чем за первые девять месяцев 2019 года, — тогда объем инвестиций составил пять миллиардов рублей», - сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что за все время существования технополиса в него вложили более 36 миллиардов рублей.

Больше всего инвестиций в этом году пришлось на электронику, лекарственные препараты, медицинские изделия и оборудование. За девять месяцев в эти сферы инвестировали 6,5 миллиардов рублей.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, производители медицинской сферы инвестировали 4 миллиарда рублей, а производители электроники вложили 2,5 миллиарда.

Более того, как отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев, резиденты технополиса ежедневно экономят на налогах и других обязательных платежах, благодаря чему растет и выручка резидентов. За девять месяцев этого года они заработали 17,5 миллиардов рублей.