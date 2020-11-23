РИАМО - 23 ноя.​ По мнению специалистов, в 2021 году своей лицензии могут лишиться до 35 банков, эксперты отмечают продолжение стагнации банковского сектора, сообщает ТАСС.

«Значение индекса (здоровья банковского сектора – ред.) на уровне 90,7% на 1 октября 2020 года означает, что до 35 кредитных организаций <...> на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска», — говорится в сообщении.

Эксперты не отмечают улучшений качества заемов и повышения устойчивости наиболее уязвимых банков. ​

«Текущий запас прочности российских банков остается под риском, а восстановление финансового результата и темпов генерации капитала до уровня 2018-2019 годов откладывается не менее чем на год», — заключается в сообщении.