РИАМО - 23 ноя. В столице 75 студентов, которые заменяли учителей, пригласили работать в более чем 50 школ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сервис «Учитель на замену» очень пригодился в период такой сложной эпидемиологической ситуации. Для студентов педагогических вузов и колледжей это стало отличной практикой, они сразу оказались в полевых условиях, погрузились во все тонкости образовательного процесса, при этом получая поддержку и советы от опытных педагогов», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В октябре 2020 года в школы направили больше 400 студентов педагогических университетов и колледжей города. Некоторые учителя на замену проступали в распоряжение к уже состоявшимся педагогам в качестве ассистентов, а некоторые вели полноценные дистанционные занятия самостоятельно. В результате предложение о работе получили 35 студентов ВУЗов и 40 учащихся колледжей.

Если директору школы нужен педагог на замену, то ему нужно заполнить заявку на сайте «Учитель на замену», и максимум через три часа для него подберут подходящую кандидатуру.

На данный момент в базе кандидатов находит более 1,5 тысяч педагогов и учащихся ВУЗов и колледжей.

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