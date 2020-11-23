РИАМО - 23 ноя. В столице 75 студентов, которые заменяли учителей, пригласили работать в более чем 50 школ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В октябре 2020 года в школы направили больше 400 студентов педагогических университетов и колледжей города. Некоторые учителя на замену проступали в распоряжение к уже состоявшимся педагогам в качестве ассистентов, а некоторые вели полноценные дистанционные занятия самостоятельно. В результате предложение о работе получили 35 студентов ВУЗов и 40 учащихся колледжей.
Если директору школы нужен педагог на замену, то ему нужно заполнить заявку на сайте «Учитель на замену», и максимум через три часа для него подберут подходящую кандидатуру.
На данный момент в базе кандидатов находит более 1,5 тысяч педагогов и учащихся ВУЗов и колледжей.
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