РИАМО - 23 ноя. По словам руководителя ГИБДД России Михаила Черникова, когда изменения в сдаче экзамена на права вступят в силу, особое внимание будет уделяться проверкам навыков претендента в городской обстановке, сообщают РИА Новости.

Прежде изменить порядок экзамена собирались в октябре 2020. Сейчас сделать это планируют в апреле 2021 года.

«В большей степени в условиях реального движения будет оцениваться кандидат в водители, и допускаться к участию в дорожном движении, в том числе по автострадам, парковкам, проезды перекрестков», — сказал Черников.

Он полагает, что такой подход позволит лучше оценить способности водителя и создать представление о том, насколько новый водитель будет безопасен для других участников движения.

«У нас достаточно много молодых водителей погибает на улицах. Более 700 погибает в год при полученном низком знании и умении», — добавил Черников.