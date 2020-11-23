РИАМО - 23 ноя. В «Московской электронной школе» (МЭШ) за месяц дистанционного обучения школьников с 6 по 11 классы провели более трех миллионов уроков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Больше всего прошло онлайн-уроков по английскому языку — почти 580 тысяч, математике и математическим наукам — свыше 576 тысяч, русскому языку — более 322 тысяч», — говорится в сообщении.

В онлайн-занятиях каждый день принимают участие более 500 тысяч учеников и учителей.

Кроме того, за это время в электронные журналы выставили больше 16 миллионов оценок.