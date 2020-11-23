РИАМО - 23 ноя. В столице в нескольких домах жилого сектора района Северный ограничили подачу газа, работники «Мосгаза» работают над восстановлением газоснабжения, сообщается на сайте «Мосгаза».

«Причина ограничений — срабатывание автоматики контроля на газораспределительном пункте. Специалисты «Мосгаза» обеспечили оперативное реагирование», — отмечается в материале.

Для москвичей ситуация не представляет угрозы. Жителей попросили предоставить допуск специалистов к коммуникациям.

Дополнительные вопросы можно задать по телефону «104» или «112», добавочный 4.