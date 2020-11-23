РИАМО - 23 ноя. В финал всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России — 2020» попали 20 представителей Москвы, конкурс проходит уже на протяжении десяти лет, говорится в сообщении пресс-службы комитета общественных связей и молодежной политики столицы.

«Почти 2,5 тысячи заявок отправили на конкурс москвичи — в три раза больше, чем в прошлом году. Число финалистов из Москвы тоже заметно выросло: с шести в 2019-м до 20 в текущем году», — сказала заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

В этом году на участие в 14 номинациях конкурса подали заявки более 53 тысяч человек. Итоги конкурса подведут 5 декабря, когда отмечается Международный день добровольца.

Весь следующий год лучшие волонтерские инициативы будут реализовывать их авторы при поддержке наставников программы «Доброволец России — 2020».