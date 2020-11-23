РИАМО - 23 ноя. Заработная плата пилотов российских авиакомпаний упала в два раза из-за резкого сокращения числа рейсов в условиях пандемии коронавируса, сообщил РИАМО президент профсоюза летательного состава России, командир воздушного судна Мирослав Бойчук.

«К сожалению, из-за пандемии зарплаты пилотов упали в два раза. Эта тенденция сейчас продолжается. Но тут надо сказать, что как только перевозки вернутся на прошлый уровень, то это сокращение будет пересмотрено», - сказал Бойчук.

Он добавил, что существенная часть заработной платы пилотов зависит от налета. Соответственно, при сокращении количества перелетов сокращается и зарплата.

В мае из-за «вирусного» кризиса федеральное правительство распорядилось выделить отечественным авиакомпаниям 23,4 миллиарда рублей субсидий для возмещения убытков. Предполагалось, что эти средства можно направить на лизинговые платежи, оплату стоянки самолетов и зарплаты персоналу.

Бойчук ранее подчеркнул, что авиаотрасли необходима дополнительная поддержка государства. Из-за пандемии пассажиропоток в аэропортах упал в среднем на 50%.

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Текстовая трансляция

23 НОЯБРЯ

- В столице за прошедшие сутки выздоровели после коронавирусной инфекции 5064 человека. За весь период пандемии врачи города вылечили более 410 тысяч пациентов.

- Вирусологи посоветовали не пить, не курить, не чистить зубы, не сморкаться и не полоскать рот антисептиком перед забором биоматериалов для теста на коронавирус. В противном случае проба будет неинформативной.

- В столичных аэропортах предложили открыть пункты вакцинации от коронавируса. Пункты вакцинации транзитных пассажиров помогут быстрее восстановить пассажиропоток, считает президент профсоюза летательного состава России Мирослав Бойчук.

- Заработная плата пилотов российских авиакомпаний упала в два раза из-за резкого сокращения числа рейсов в условиях пандемии коронавируса, сообщил президент профсоюза летательного состава России Мирослав Бойчук. Он отметил, что как только перевозки вернутся на прошлый уровень, то это сокращение будет пересмотрено.

- Пассажиропоток в столичных аэропортах сократился на 50% с начала пандемии. Больше всего из‑за падения пассажиропотока пострадал аэропорт Шереметьево, ориентированный на международные перевозки.

- В Москве за минувшие сутки скончался 71 пациент с коронавирусом. С начала эпидемии в столице скончались 8 379 человек с Covid-19.