РИАМО - 23 ноя. С начала пандемии коронавирусной инфекции пассажиропоток в столичных аэропортах снизился на 50%, авиаотрасли необходима дополнительная поддержка государства, сообщил РИАМО президент профсоюза летательного состава России, командир воздушного судна Мирослав Бойчук.

«Пассажиропоток в аэропортах, в том числе и столичных, упал в среднем процентов на 50. Но есть, конечно разброс. Допустим, в Домодедове сокращение не такое сильное, самая большая просадка произошла в Шереметьеве, потому что он ориентирован на международные полеты, а с ними сейчас проблема», - сказал Бойчук.

Он добавил, что государство приняло существенные меры по поддержке авиакомпаний и аэропортов, но сейчас поддержку необходимо продолжать.

«Те проценты по льготным кредитам и сами льготные кредиты надо будет возвращать уже в апреле следующего года. Но мы сейчас вступаем в зимний сезон, и так низкий, я боюсь, что отдавать будет нечем. Поэтому сейчас просим, чтобы возврат по этим кредитам перенесли на 2022 год», - отметил Бойчук.

В мае из-за «вирусного» кризиса федеральное правительство распорядилось выделить отечественным авиакомпаниям 23,4 миллиарда рублей субсидий для возмещения убытков. Также поддержку авиакомпаниям оказали в виде льготных кредитов, срок возврата которых наступает в апреле - мае 2021 года.

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Текстовая трансляция

23 НОЯБРЯ

- В столице за прошедшие сутки выздоровели после коронавирусной инфекции 5064 человека. За весь период пандемии врачи города вылечили более 410 тысяч пациентов.

- Вирусологи посоветовали не пить, не курить, не чистить зубы, не сморкаться и не полоскать рот антисептиком перед забором биоматериалов для теста на коронавирус. В противном случае проба будет неинформативной.

- В столичных аэропортах предложили открыть пункты вакцинации от коронавируса. Пункты вакцинации транзитных пассажиров помогут быстрее восстановить пассажиропоток, считает президент профсоюза летательного состава России Мирослав Бойчук.

- Заработная плата пилотов российских авиакомпаний упала в два раза из-за резкого сокращения числа рейсов в условиях пандемии коронавируса, сообщил президент профсоюза летательного состава России Мирослав Бойчук. Он отметил, что как только перевозки вернутся на прошлый уровень, то это сокращение будет пересмотрено.

- Пассажиропоток в столичных аэропортах сократился на 50% с начала пандемии. Больше всего из‑за падения пассажиропотока пострадал аэропорт Шереметьево, ориентированный на международные перевозки.

- В Москве за минувшие сутки скончался 71 пациент с коронавирусом. С начала эпидемии в столице скончались 8 379 человек с Covid-19.