РИАМО - 23 ноя. В понедельник Москва и Московская область будут находиться в южной части циклона, возможны небольшие осадки, а максимальная температура воздуха составит до 2 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве составит 0 – плюс 2 градуса, а по области – минус 3 - плюс 2 градуса», — говорится в сообщении.

Юго-западный ветер разовьет скорость до 5-10 метров в секунду, а атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха будет около 80%.

Специалисты отмечают, что в целом подобная погода может негативно повлиять на самочувствие метеозависимых и даже здоровых людей.