РИАМО - 22 ноя. В столице в Оружейном переулке могут установить памятник певцу Иосифу Кобзону, который умер в 2018 году на 81-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает РИА Новости.

«Официально запрос еще не рассматривался, это один из предполагаемых вариантов. В принципе, это один из адресов, который предлагался, в первую очередь, (вдовой – ред.) Нелли Кобзон, и этот адрес тоже в данный момент рассматривается», — сказал председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.

Он добавил, что в столичный парламент документы пока не поступили.

В принятии решения по установке памятника будут учитывать пожелания, отношение местных жителей, муниципалитета, архитектуры, уточнил Герасимов.

Разговоры об установке монумента ведутся уже третий год. Вдова Нелли Кобзон считает, что на установку памятника понадобится еще минимум два года.​