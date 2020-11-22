РИАМО - 22 ноя. С начала 2020 года в Подмосковье отремонтировали лечебно-профилактические отделения четырех ветеринарных станций, рентгенкабинеты в 7 ветеринарных лечебницах, а также 2 ветеринарные лаборатории, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Развитие лечебной сети государственных ветучреждений Подмосковья, реализуемое в соответствии с современными требованиями, значительно увеличивает доступность оказания ветеринарных услуг, повышает их качество.
Так, в ходе ремонта подключили необходимые коммуникации и благоустроили прилегающие территории Тучковской участковой ветеринарной лечебницы, являющейся структурным подразделением ГБУВ МО «Терветуправление №1» Рузского городского округа. Там оборудовали кабинеты терапии и хирургии, организовали передержку для животных. Планируется оснащение УЗИ-кабинета и рентгенкабинета.
Данное учреждение обслуживает 32 населенных пункта с населением более 20 тысяч человек.
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