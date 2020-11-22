РИАМО - 22 ноя. С начала 2020 года в Подмосковье отремонтировали лечебно-профилактические отделения четырех ветеринарных станций, рентгенкабинеты в 7 ветеринарных лечебницах, а также 2 ветеринарные лаборатории, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«На территории Подмосковья действует 94 ветеринарных станций и участков, находящихся в ведении государственной ветеринарной службы Минсельхозпрода региона. Все ветеринарные лечебницы сегодня имеют единый стиль оформления помещений и униформу сотрудников, что способствует улучшению имиджа ветучреждений и повышению их конкурентоспособности», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Развитие лечебной сети государственных ветучреждений Подмосковья, реализуемое в соответствии с современными требованиями, значительно увеличивает доступность оказания ветеринарных услуг, повышает их качество.

Так, в ходе ремонта подключили необходимые коммуникации и благоустроили прилегающие территории Тучковской участковой ветеринарной лечебницы, являющейся структурным подразделением ГБУВ МО «Терветуправление №1» Рузского городского округа. Там оборудовали кабинеты терапии и хирургии, организовали передержку для животных. Планируется оснащение УЗИ-кабинета и рентгенкабинета.

Данное учреждение обслуживает 32 населенных пункта с населением более 20 тысяч человек.