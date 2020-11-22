РИАМО - 22 ноя. После полного завершение строительства приют в Пушкинском округе сможет принять до 1 тысячи собак и до 150 кошек, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Приют ООО «Велес» открылся 17 ноября в селе Рахманово.

«Приют располагается на территории 25 тысяч квадратных метров и после полного завершения строительства рассчитан на содержание до 1 тысячи голов собак и до 150 голов кошек. В настоящее время в приюте содержится 94 собаки», — сказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Андрей Разин.

Зуйков Алексей купил за собственные средства земельный участок и построил приют. Он много лет занимается проблемой животных без владельцев. Алексей является исполнителем муниципальных контрактов по отлову животных без владельцев, заключенных с администрациями городских округов Зарайск, Ивантеевка, Красноармейск, Лосино-Петровский, Озеры, Орехово-Зуевский, Пушкинский, Фрязино, Щелково.

В приюте уже построены вольеры для собак и кошек, ветеринарная клиника, хозяйственный и административный блоки, а также стационар инфекционного отделения.