РИАМО - 22 ноя. В столице за ночь с 22 на 23 ноября снежный покров может увеличиться на 2-4 сантиметра, на дорогах появится снежный накат, сообщается на сайте «Метеоновости».

С 15:00 до 18:00 воскресенья выпало до 2 миллиметров осадков, снежный покров увеличился на 1-2 сантиметра.

«Ночью подойдет еще одна зона «снежной погоды», снег повалит вновь, и прирост снежного покрова к утру 23 ноября может составить еще 2-4 сантиметра», — отмечается в материале.

Утром 23 ноября местами ожидается гололедица. Столбики термометров покажут минус 2 - 0 градусов.