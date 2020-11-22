РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 ноя. Тренер спортшколы «Лидер» Подольска Анна Никитенко признана лучшей спортсменкой России по легкой атлетике среди ветеранов, сообщается в группе «МУ СШОР «Лидер» в соцсети «ВКонтакте».

«Комиссия ветеранов ВФЛА подвела итоги традиционного конкурса-опроса по определению победителей в номинациях «Лучший легкоатлет-ветеран России», «Лучшая легкоатлетка-ветеран России» и «Лучший организатор ветеранского легкоатлетического движения России» в 2020 году», — говорится в сообщении.

Впервые для проведения подобного опроса была разработана автоматизированная программа, позволяющая в интернет-сетях присоединиться к голосованию любому желающему. Лучшим легкоатлетом-ветераном России в 2020 году стал спортсмен из Бурятии Геннадий Мармушев. У женщин лучшей легкоатлеткой ветераном России в 2020 году признана спортсменка из Подмосковья Анна Никитенко.