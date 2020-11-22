РИАМО - 22 ноя. Несмотря на обильный снегопад, автобусы «Мострансавто» продолжают работу в штатном режиме, с водителями перед выходом на маршруты проводят дополнительные инструктажи, сообщил РИАМО представитель пресс-службы предприятия.

«По состоянию на 18:50, автобусы Мострансавто работают в штатном режиме, несмотря на непогоду. Только транспортные средства подразделения в Ногинске работают по фактическому времени прибытия в связи со сложной дорожной ситуацией», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что во всех филиалах предприятия приняты необходимые меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

«При выпуске транспортного средства на маршруты с водителями проводятся дополнительные инструктажи о соблюдении правил дорожного движения, особое внимание уделяется соблюдению скоростного режима, дистанции и бокового интервала», — добавил собеседник агентства.

Также диспетчерскими службами филиалов предприятия организовано взаимодействие с дорожными и коммунальными службами, ответственными за содержание дорог.

Днем в воскресенье в Московском регионе начался обильный снегопад, видимость на дорогам может ухудшиться до 1-2 километров.