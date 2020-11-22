РИАМО - 22 ноя. Жители Москвы и Подмосковья пришли в восторг от первых белоснежных сугробов и поздравляют друг друга в Instagram с ранним приходом зимы.
Пользовательница lokteva.ru сняла сказочный заснеженный лес в Клину.
Москвичку ultra_len снегопад настроил на романтичный лад.
Еще одну москвичку little_diana_evans мощный снегопад застал на железнодорожной станции. Marianna_neustroeva сфотографировалась на фоне заснеженной дорожки и отметила, что зима всегда приходит неожиданно.
lastochka3 рассказала, что прогулка с детьми по свежему снегу подарила ей предновогоднее настроение.
Москвичка lilushaday показала, как ее собака резвится в первом снегу.
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