РИАМО - 22 ноя. Жители Москвы и Подмосковья пришли в восторг от первых белоснежных сугробов и поздравляют друг друга в Instagram с ранним приходом зимы.

«Это наша страна, наше Подмосковье, наша зима! Красота во всем величии!» - написал глава Молодежного Виктор Юткин.

Пользовательница lokteva.ru сняла сказочный заснеженный лес в Клину.

«Такую осень я люблю. Это 22 ноября! Четыре километра по лесу с палками», - подписала она свое фото.

Москвичку ultra_len снегопад настроил на романтичный лад.

«Снежинки ртом ловила... Очень мило... #зима #снег #детство #новыйгод #рождество», - написала она в соцсети.

Еще одну москвичку little_diana_evans мощный снегопад застал на железнодорожной станции. Marianna_neustroeva сфотографировалась на фоне заснеженной дорожки и отметила, что зима всегда приходит неожиданно.

lastochka3 рассказала, что прогулка с детьми по свежему снегу подарила ей предновогоднее настроение.

Москвичка lilushaday показала, как ее собака резвится в первом снегу.