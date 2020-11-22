РИАМО - 22 ноя. В столице со склада на Варшавском шоссе, где произошел пожар, эвакуировали более 50 рабочих, возгорание ликвидировали в 18:34, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

В 14:40 спасателям сообщили о пожаре в промзоне по адресу: Варшавское шоссе, дом 26, сооружение 12. На месте происходило возгорание на минус первом этаже складского здания на площади около 300 квадратных метров.

«На место происшествия были высланы силы Пожарно-спасательного гарнизона столицы, в том числе расчеты АСО №8, ПСО №207, ПСО №215, АБР «Кобра» ПСО №203, а также передвижная Аналитическая лаборатория контроля объектов окружающей среды и чрезвычайных ситуаций», — отмечается в материале.

Пожарные развернули четыре боевых участка для тушения. Благодаря слаженным действиям пожарных и спасателей, пожар удалось ликвидировать в кратчайшие сроки.