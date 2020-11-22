РИАМО - 22 ноя. Скульптуры на станции московского метро «Площадь Революции» из-за частых прикосновений потеряли свой первоначальный вид, поэтому пассажирам стоит загадывать желания без контакта со статуями, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Скульптуры появились на станции в 1938 году, во время войны их эвакуировали, а когда она закончилась, статуи вернулись на свое место.
Москвичей призвали сохранить волшебство для будущих поколений и не прикасаться к статуям, когда они загадывают желания.
«Обещаем, статуи будут вам благодарны, и все точно сбудется», — заключается в материале.
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