РИАМО - 22 ноя. Скульптуры на станции московского метро «Площадь Революции» из-за частых прикосновений потеряли свой первоначальный вид, поэтому пассажирам стоит загадывать желания без контакта со статуями, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Например, по легенде, если потереть нос собаки пограничника, то повезет в учебе. А у каждого, кто с утра потрогает флажок матроса-сигнальщика, будет удачный день. Но дело в том, что за многие годы исполнения желаний статуям самим нужна помощь — многие из них стерлись и потеряли свой первоначальный облик», — отмечается в материале.

Скульптуры появились на станции в 1938 году, во время войны их эвакуировали, а когда она закончилась, статуи вернулись на свое место.

Москвичей призвали сохранить волшебство для будущих поколений и не прикасаться к статуям, когда они загадывают желания.

«Обещаем, статуи будут вам благодарны, и все точно сбудется», — заключается в материале.