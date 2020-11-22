РИАМО - 22 ноя. Подмосковные коммунальщики работают в усиленном режиме в целях устранения последствий сильного снегопада, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Все коммунальные службы приведены в усиленную боевую готовность. В первую очередь чистим тротуары, проезды, проходы, детские площадки», - сказал собеседник агентства.

Днем в воскресенье Московский регион оказался во власти обильного снегопада. За сутки снежный покров в Москве и Подмосковье может увеличиться до 10-15 сантиметров.

Кроме того, из-за сильного ветра до вечера воскресенья в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.